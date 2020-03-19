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Diyaliz hastalarını taşıyan nakil aracı devrildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Murtaza Canbulut idaresindeki özel firmaya ait hasta nakil minibüsü, Ilısu köyü girişinde devrildi.
Kaza yerine itfaiye, AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan Şahin Söyler yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: diyaliz trafik Kazası AFADSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:49
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