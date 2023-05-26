Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.05.2023 14:04

Kadınların sıra kavgasına aldırış etmeden işlemine devam etti

Denizli'de ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen kadınlar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya aldırış etmeyen bir kişi ise ATM'deki işlemini yapmaya devam etti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde bulunan bir ATM önünde meydana geldi. Para çekmek için sıra bekleyen sekiz kadın arasında sıra anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sözlü hakaretlerle başlayan tartışma dozu artınca ortalık bir anda karıştı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga karışan kadınlardan birisi, karşı tarafa yeni satın aldığı fırça sapıyla saldırdı.

Kavga sırasında bir kişinin, hiçbir şey olmuyormuşçasına ATM'deki işlemine devam ettiği rahat tavırları da dikkati çekti.

Kentin işlek noktasında herkesin gözü önünde devam eden kavgacı kadınlar, vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polisleri gören kadınlar bölgeden uzaklaştı.

"Ben neden kavga ettiklerini de anlamadım"

Kavgaya tanık olan Mehmet Murat Ayyıldız, "ATM'nin yanında geçerken, yüksek sesler geliyordu. Baktığımda sözlü tartışma vardı. O anları ise izliyordum ve bir anda sopalı kavgaya dönüştü. ATM'de ise bir kişi hiç umursamaz şekilde para çekmeye devam ediyordu. Bu tür olaylarda genellikle çete olduğunu düşünüyorum. Çünkü ATM önlerinde sık sık yaşanmakta. Bu tarz olaylar bayramlarda ve kalabalık günlerde çok oluyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Ben neden kavga ettiklerini de anlamadım. Sonuçta sıra bekliyorlardı ve bir kişi önde veya arkada olmuş ne önemi var. Bence bunların altında başka bir iş olduğunu düşünüyorum. Biz de zaten korktuk ve ayıramadık. Sopalarla birbirlerine saldırırken, polis geldiğini duydukları anda kaçtılar. Polisin gelmesini bile beklemediler" dedi.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde 38 bin artçı sarsıntı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
15:47
Hollanda'da 360 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu
15:47
Hatay'da prefabrik iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi
15:44
Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor
15:32
Depremde hayvanları telef olan üreticilere yenileri dağıtılıyor
15:01
Kuraklıkla mücadele eden İspanya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Çorum'da yöresel yemekler tanıtıldı
Çorum'da yöresel yemekler tanıtıldı
FOTO FOKUS
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ