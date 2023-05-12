Kadın kılığına giren hırsızlar korkarak kaçtı: O anlar kamerada

Olay Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya geldi.
Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı.
Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı. Şüpheliler ara sokaklardan kaçıp izini kaybettirdi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına inceleyip kısa sürede kadın kılığına giren şüphelileri yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.