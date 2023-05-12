Çok Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.05.2023 11:11

Kadın kılığına giren hırsızlar korkarak kaçtı: O anlar kamerada

Adana’da kadın kılığına giren 3 kişi kuyumcuya girip soyun yapmak istedi, ancak iş yeri sahibi çekmeceyi açmaya çalışınca şüpheliler kaçtı, o anlar kameralara yansıdı.

Olay Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya geldi.

Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı.

Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı. Şüpheliler ara sokaklardan kaçıp izini kaybettirdi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasına inceleyip kısa sürede kadın kılığına giren şüphelileri yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Adana Hırsızlık
Sıradaki Haber
Sağlık personelinin çocukları için hastanede kreş kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:06
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme dilekçesi YSK'ya sunuldu
15:05
Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oyların tasnifine başlandı
14:54
Altun: Ya istikrar diyeceğiz ya karmaşa diyeceğiz
14:52
DSİ, taşra teşkilatlarına 819 işçi alacak
14:48
Europol'ün, Balkanların en büyük uyuşturucu şebekesine operasyonunda 23 kişi yakalandı
14:49
TBMM'de yeni milletvekilleri için kayıt hazırlıkları başladı
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ