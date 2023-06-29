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Türkiye
DHA 29.06.2023 08:26

Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

Kadıköy Caddebostan sahil yolunda spor yapmak için park eden sürücünün kullandığı otomobile, seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada 2 sürücü yaralanırken, çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. hastaneye gitmek istemedi.

Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı

İddiaya göre, Maltepe istikametine seyir halinde bulunan E.Y.'nin kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde olan N.A.'ya ait otomobile çarptı.

Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. ve park halindeki otomobilde bulunan N. A. yaralandı.

Spor yapmak için sahil yoluna geldiği öğrenilen N.A., talihsiz kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. ise ekipler tarafından güçlükle ikna edilerek hastaneye gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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