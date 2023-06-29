İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından bugün Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olabileceği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bugün Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanakların (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.