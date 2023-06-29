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Türkiye
DHA 29.06.2023 07:04

Aksaray'da bayram yolunda kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden depremzede iki ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada 1 yaşındaki Cafer Ali Üzüm hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Aksaray'da bayram yolunda kaza: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: DHA]

İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden İbrahim Kaplan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada araç içindeki minik Cafer Ali Üzüm olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü İbrahim Kaplan, eşi Filiz Kaplan, çocukları Ahmet ve Abdurrauf Kaplan, babası Abdurrauf Kaplan ile ölen Cafer Ali'nin annesi Nisanur Sakin Üzüm ve babası Ali Can Üzüm yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Nisanur Sakin Üzüm'ün de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minik Cafer Ali'nin de cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

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Aksaray Trafik Kazası
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