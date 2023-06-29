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Türkiye
TRT Haber 29.06.2023 06:37

e-Fatura'da yeni dönem: 1 Temmuz'da zorunlu olacak

Elektronik faturada yeni dönem başlıyor. Brüt hasılatı 3 milyon liranın üzerinde olan tüm sektörler e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacak. Düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

e-Fatura'da yeni dönem: 1 Temmuz'da zorunlu olacak

Elektronik fatura yaygınlaşıyor. Ticarette dijital dönüşüm hız kazanıyor.

e-Fatura zorunluluğunun kapsamı 1 Temmuz itibarı ile genişletilecek.

Çok sayıda sektör uygulamaya dahil olacak

2022 yılında 3 milyon lira üzerinde brüt hasılatı olan mükellefler uygulamaya geçecek. Çok sayıda sektör yeni uygulamaya dahil olacak.

İnternet üzerinden satış yapan mükellefler 500 bin lira üzeri brüt hasılat yapmaları durumunda bu zorunluluk kapsamına girecek.

Gayrimenkul ve araç kiralama sektörleri için de aynı düzenleme geçerli olacak.

Kağıt fatura düzenleyenlere en az 2 bin 200 lira ceza kesilecek

Faturanın kağıt olarak düzenlenmesi durumunda her belge için 2 bin 200 liradan az olmamak üzere usulsüzlük cezası kesilecek.

Uygulamanın ikinci aşaması da 2024 yılında devreye alınacak. e-Defter uygulamasına geçilecek. 

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