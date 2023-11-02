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Türkiye
İHA 02.11.2023 02:11

Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

Kadıköy'de İBB'nin trafik çalışmaları kapsamında asfalt kesme makinesinin yüzeye yakın su borusuna temas etmesi sonucu su borusu patladı.

Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi
[Fotograf: İHA]

Fışkıran su metrelerce yükselirken yol adeta göle döndü. Akşam saatlerinde Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İBB'nin trafik ekiplerinin sinyalizasyon sistemi çalışmaları sırasında asfalt kesme makinesinin yüzeye yakın su borusuyla teması sonucu su borusu patladı.

Patlayan borudan çıkan tazyikli suyun çevreye yayılması anbean kaydedildi. Durum üzerine çevre sakinleri İSKİ ekiplerine durumu bildirdi.

İSKİ ekipleri durum üzerine bölgede suyu kesti. Mahalle sakinlerinden biri 1 saate yakın su kullanamadığını belirtti.

Olayla ilgili konuşan Kuzey Dönder, "Ben arkadaşımla buradan geçiyordum. Bir anda sular yüksekti, şu ankinden daha yüksekti. Biraz bekledik. İnşaat arabaları geldi. 2 saattir devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyoruz" dedi. 

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