İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

''Doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.''