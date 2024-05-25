Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.05.2024 20:10

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler, Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza
[Temsili fotoğraf: AA (Arşiv)]

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Seferlerin Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem
Sıradaki Haber
Yayaya çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 38 bin lira para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:13
Gazze'nin kuzeyinde internet hizmeti kesildi
20:55
Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
20:52
Tekirdağ Çorlu’da zincirleme kaza: 6 yaralı
20:45
İrlanda'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor
20:45
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması"
20:29
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık tutuyor
Osmanlı mirası 141 yıllık Bursa Erkek Lisesinin müzesi eğitim tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
Paşinyan'ı taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ