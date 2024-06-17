Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2024 01:58

Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından Panamericana otoyolunun bazı kısımlarında toprak kayması yaşandı.

Peru'da 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Peru'nun Arequipa bölgesine bağlı Caraveli kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Peru Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismoloji Merkezine (IGP) göre, ülkede 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, depremin ardından Panamericana otoyolunun bazı kısımlarında toprak kayması yaşandığı bildirildi.

Caraveli Belediye Başkanı Roberto Riveros, RPP radyoya yaptığı açıklamada, Atico bölgesini Caraveli'ye bağlayan otoyola kaya parçaları düştüğünü ve iş makinalarının bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise depremin bir eğitim kurumunda hasara yol açtığı ancak can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

ETİKETLER
Peru Deprem
Sıradaki Haber
İsrail Gazze'nin güneyi ile kuzeyini vurdu: 3 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:00
Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
01:56
Adana'da ahşap imalathanesinde yangın
00:11
İsrail Gazze'nin güneyi ile kuzeyini vurdu: 3 Filistinli öldü
00:09
Edirne'deki yangında 38 ton buğday kül oldu
00:01
Husiler, iki gemi ile ABD'ye ait bir destroyeri vurdu
22:01
Bakan Yerlikaya'dan şehit Astsubay Kaya'nın ailesine ziyaret
Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
FOTO FOKUS
Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ