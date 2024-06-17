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Dünya
AA 17.06.2024 00:07

İsrail Gazze'nin güneyi ile kuzeyini vurdu: 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyi ile kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü.

İsrail Gazze'nin güneyi ile kuzeyini vurdu: 3 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail uçakları, Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus ile kuzeyde Beyt Hanun ve Gazze kentlerine saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ne bağlı Bi'r Kanada bölgesine düzenlenen saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Han Yunus kentinin güneydoğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde ise tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıya ilişkin ölü yaralı bilgisi verilmedi.

Refah'ın orta kesimindeki BAE sahra hastanesi yakınlarındaki bir eve ve Es-Suudi Mahallesi'nde çok sayıda eve saldırı düzenlendi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki bölgelere topçu ateşiyle düzenlenen saldırılarda evlerde yangın çıkarken, kentin farklı noktalarına yönelik İHA saldırılarında ise 3 Filistinli yaralandı.

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