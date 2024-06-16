İsrail bayramda da saldırdı

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı.

Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı açıklandı.

İsrail ordusu Gazze'de en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdı

İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de 17 bin çocuğun yetim kaldığı, bunlardan yaklaşık 510 çocuğun da annesini kaybettiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı evin yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alamadığına dikkat çekildi.

Gazze'deki çocukların yüzde 98'i içme suyu bulamıyor

Gazzeli çocukların içme suyu bulamadığı belirtilen açıklamada, çocukların yüzde 98'inin günlük 3 litreden az suya erişebildikleri aktarıldı.

Açıklamada, "3 bin 500 kronik hastalığı bulunan çocuk, yetersiz beslenme ve gerekli tıbbi bakımın olmayışı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de ayrıca anne karnındaki 60 bin bebeğin bombaların ve patlayıcıların etkisiyle düşük, ölüm ve engelli doğma gibi tehlikelere maruz kaldığı bildirildi.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas şehrinin güneyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyerek 3 kardeşi gözaltına aldı.

Bölgeden zaman zaman silah sesleri duyulduğu belirtildi.