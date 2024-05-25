Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil kasap dükkanına girdi

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kasap dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anında müşteriyle telefonda konuştuğunu belirten işletmeci Celal Vural, olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

"Halen bacaklarım titriyor"

Vural, olay anını şöyle anlattı:

"Sabah saat 10.00 sıralarında dükkanda çalışır vaziyette bulunuyorduk. Aniden gürültü oldu. Kafamı kaldırmamla araba içeri daldı. Verilmiş sadakamız varmış ki canımıza bir şey olmadı. Daha da o şoku üzerimden atamadım. Kaza olmadan önce bir sipariş geldi, telefona elimi attım. Bir baktım aradan birkaç saniye sonra araba içeri girdi. O kadar şoktaydım ki telefonu dahi kapatamıyordum. Halen bacaklarım titriyor. Çok şükür kimse yaralanmadı."