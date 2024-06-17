Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Şevkiye Mahallesi Batı Geçiş Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Çanaklı caddesi üzerinden gelen Meftune İ. yönetimindeki otomobil, Feke istikametine seyir halinde olan Osman A. yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs çevreyolu üzerinde bulunan bir işyerine girdi. İşyerinde maddi hasar oluşurken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazada minibüste bulunan Gülseren D. ve Saim A. ile otomobilde bulunan Meftune İ. ve Nisa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.