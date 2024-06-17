Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.06.2024 04:11

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, Şevkiye Mahallesi Batı Geçiş Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Çanaklı caddesi üzerinden gelen Meftune İ. yönetimindeki otomobil, Feke istikametine seyir halinde olan Osman A. yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs çevreyolu üzerinde bulunan bir işyerine girdi. İşyerinde maddi hasar oluşurken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kazada minibüste bulunan Gülseren D. ve Saim A. ile otomobilde bulunan Meftune İ. ve Nisa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'de otomobil hayvan pazarına girdi: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:10
Japonya'da 'et yiyen' bakteri vaka sayısı en yüksek seviyede
04:11
Mersin'de otomobil hayvan pazarına girdi: 8 yaralı
02:00
Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
01:59
Peru'da 6 büyüklüğünde deprem
03:20
Adana'da ahşap imalathanesinde yangın
00:11
İsrail Gazze'nin güneyi ile kuzeyini vurdu: 3 Filistinli öldü
Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
FOTO FOKUS
Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
Jandarma ekipleri yayladaki çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ