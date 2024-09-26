Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP'li vekilin direksiyon başında olduğu ortaya çıktı

Edirne’de polis ekipleri, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı aracında 2 milyon lira değerinde binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirdi.

Operasyonun düzenlendiği gece, aracın, Ediz Ün'ün de içinde olduğu esnada Bulgaristan'dan çıkış yaptığı öğrenildi. Milletvekili Ediz Ün'ün sürücü koltuğundayken Kapıkule'ye giriş yaptığı görüldü.

Açılan soruşturma çerçevesinde, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün olay günü kaçakçılıkta kullanılan aynı araçla tek başına yurda giriş yaptığı belirlendi. Sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda duran CHP Milletvekili Ün'ün, burada kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldığı iddia edildi.

Savcılık takip kararı çıkartıyor

Bahse konu araç Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle takip edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçta CHP Milletvekili Ün'ün bulunması sebebiyle müdahale etmek için bekledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ediz Ün'ün evine bırakılması sonrasında tekrar takibe başladı. Araç, TEM Otoyolu gişelerden giriş yaparak İstanbul istikametine doğru hareket etti.

Araç sürücüsü gişelere gelmeden çakar ve tepe lambalarını açarak geçiş yaptı. Gişelerden geçiş yaptıktan sonra araç durduruldu.

Takip edildiklerini anlayınca çakarları yaktılar

Takip edildiklerini ve gişelerde durdurulacaklarını anlayan araçtakiler, tüm tepe lambaları ve çakarları açarak gişelerden geçti.

Aracın durdurulması ile CHP Milletvekili Ün'e bilgi şoförü tarafından verildi. Ün, aracını kimsenin arayamayacağını söylese de polis savcılık talimatı olduğunu söyleyerek, arama kararında ısrarcı oldu.

Polis "Aracınızda takipli mal var" demesine rağmen Ün, izin vermedi ve polisle telefonda konuşup "Savcı beni arasın" diyerek telefonu kapattı.

Daha sonra ise savcı telefonla arayarak aracın aranması gerektiğini vurguladı. "Bagajda şüphelenilen mal var. Bakılacak" dedikten sonra Ün, "Sadece bagaja bakabilirsiniz. Aracın iç kısmına bakmayacaksınız. Bagajda ne varsa benim bilgim yok. Bagaja bakabilirsiniz ama içine bakamazsınız" dedi. Cumhuriyet savcısının "Araç burada aranmazsa yolda mutlaka durdurularak aranacak, biz aramasak İstanbul arayacak" cevabı üzerine araç, Kapıkule Gümrük sahasına getirilerek bagajda bulunan malzemeler ele geçirildi ve araç tekrardan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e teslim edildi.