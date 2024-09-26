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Türkiye
İHA 26.09.2024 12:39

Ambulans şoförlerinin zorlu eğitimi

Yalova’da düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nde (ASGE) şoför adayları zorlu bir eğitimden geçiyor. 4 günlük eğitimin ardından pratik sınavı geçen adaylar ambulans şoförü oluyor.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği istasyonlarında şoför ve sağlıkçı sürücü olarak görev yapan personele yönelik ASGE eğitimlerinin teorik kısmı Altınova ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerle ambulans kazalarını ve yangınlarını önlemek, çalışanların ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amaçlanıyor.

Eğitimler 4 gün boyunca 1 ASGE eğitim koordinatörü ve 4 eğitmen gözetiminde yapılıyor. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde göreve yeni başlayan ambulans kullanıcısı şoförlere ilk gün teorik eğitimlerde oksijen tüpü, ilk yardım ve ASGE eğitimleri veriliyor.

Ambulans şoförlerinin zorlu eğitimi

Sonrasında ise 3 gün boyunca yoğun bir pratik program uygulanarak ambulans sürücüleri yetiştiriliyor.

Eğitim Koordinatörü Numan Şeker, “Buradaki eğitimlerimiz ambulans sürücülerinin sıfır riskle, sıfır kaza şiarıyla devam ediyor. Burada amacımız güvenli sürüş, hastayı hızlı ulaştırmak. Yalova iline gelen bütün personele bunu uygulamaktayız. Kentteki bütün personellerle de eğimi tamamladık. İlk gün teorik eğitimde slaytlarla önce güvenlik kurallarını anlatıyoruz.

3 gün burada eğitim yapıyoruz. 3’üncü günün sonunda da arkadaşlara bir teorik sınav, yine üzerine alana inip alanda pratik sınav uyguluyoruz. Tabii bu sınavda sadece başarılı olanlar ambulans sürücülüğü yapabiliyor. Diğer arkadaşlar ise eğitimlerine devam ediyor” dedi.

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Ambulans Yalova
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