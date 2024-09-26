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Türkiye
AA 26.09.2024 12:11

9 kişiye mezar olan bina, sonradan yapılan katlar nedeniyle yıkılmış

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği Taşçıoğlu Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, zemin etüt raporu bulunmayan binanın çökmesinde sonradan yapılan 3 kat ve tadilatların etkili olduğu belirtildi.

9 kişiye mezar olan bina, sonradan yapılan katlar nedeniyle yıkılmış
[Arşiv]

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

9 kişinin hayatını kaybettiği binanın tutuklanan statik proje müellifi ve fenni mesulü Cemil G'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Duvarlar kaldırılıp yeni daireler oluşturulmuş

İddianamede yer verilen Atatürk Üniversitesince hazırlanmış bilirkişi raporunda, yapımına 1959'da başlanan tek katlı yapıya, 1963, 1976 ve 1995'te alınan ruhsatlarla 3 kat ilave edildiği belirtildi.

Binanın zemin ve ilk 2 katında tadilat yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu tadilatlarla yapılarda taşıyıcılık açısından önem arz eden duvarlar kaldırılarak yeni daireler ve alanlar oluşturulmuştur. Sonradan yapılan bina tadilatları, ilave kat ve benzeri yapım kusurlarının görmezden gelinmesi gibi yapım hatalarının deprem sırasında yol açtığı yapısal zafiyetler nedeniyle de çöktüğünü göstermektedir. Statik sistemi baştan sona bozuk olan yapının tüm bu değerlendirmelerin sonucunda depreme dayanmasını beklemek oldukça gerçek dışıdır."

Betonunun elle ufalanır durumda olduğu belirlendi

Raporda, apartmanda projeye uygun imalat yapılmadığı, malzeme kalitesinin de yetersiz olduğu kaydedildi.

Zemin etüt raporunun bulunmadığı tespit edilen binadaki eksiklikler bilirkişi raporunda, "Yerinde yapılan incelemede, betonun elle ufalanır durumda olduğu, görülebilir kolon ve kirişlerde yapılan incelemelerde malzemede ayrışmaların olduğu, görünüm olarak deniz kumu ve taş tozuyla yapılmış olabileceği değerlendirilmektedir." denildi.

Sanık "asli kusurlu" bulundu

İddianamede, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almaktan, uygulamaktan ve uygulatmaktan sorumlu olduğu belirtilen Cemil G'nin, inşaat alanındaki iş organizasyonu ile imalat sürecini sağlayamadığı gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu tespitine yer verildi.

Sanık ise ifadesinde Taşçıoğlu Apartmanı'nın yapımında görev alıp almadığını hatırlamadığını iddia etti.

Müştekiler de binanın ilk depremde kısa sürede yıkıldığını, çevresindeki binaların ise ayakta kaldığını belirtti.

İddianamede, ilgili belediyenin yapı kontrol birimi sorumluları ve diğer görevliler hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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