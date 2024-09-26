Az Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.09.2024 11:31

Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 ölü

Erzincan’da hafif ticari aracın tıra çarpması nedeniyle 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 3 ölü

Ramazan C’nin kullandığı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Ramazan C. ile Semiha C'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C., Melike C.  ve H.E.C’yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Erzincan Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Rehabilite edilen maden sahalarına 20,5 milyon fidan dikildi
12:24
Rekabet Kurumu fındık piyasasını uyardı: Hızla yaptırım uygulanacak
12:16
Antalya merkezli 30 ilde forex dolandırıcılığı: 133 kişi yakalandı
12:12
9 kişiye mezar olan bina, sonradan yapılan katlar nedeniyle yıkılmış
12:13
MSB: Lübnan'dan olası tahliye harekatına hazırlıklar yapılmaktadır
11:58
Öğretmenler Maarif Kongresi'nde buluşacak
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ