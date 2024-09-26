Duman 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.09.2024 08:40

Edirne'de polise saldıran Yunanistan vatandaşı tutuklandı

İpsala Gümrük Kapısı'nda, aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan, polise de kesici aletle saldırması sonrası polis ekiplerince yaralı ele geçirilen Yunanistan uyruklu T.L. tutuklandı.

Edirne'de polise saldıran Yunanistan vatandaşı tutuklandı

Zanlı, Keşan Devlet Hastanesindeki tedavisinin tamamlanması sonrası Keşan Adliyesine sevk edildi. T.L. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İki hafta önce İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu araç sürücüsü T.L, Türk vatandaşı 71 yaşındaki motosikletliye kasti şekilde çarparak yaralamıştı. Yunan sürücü, gümrük sahası içerisine ters istikametten giriş yaparak tır ve bariyerlere çarpmıştı.

Şüpheli, aracından inerek elindeki satırla polis memurlarının üzerine yürümüş, devamında polis ikaz amaçlı 2 el havaya ateş etmişti. T.L, "dur" ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirilmişti.

Gözaltına alınan zanlı, hastanede tedavi altına alınmıştı.

ETİKETLER
Edirne Polis Yunanistan
Sıradaki Haber
Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:16
Türkçenin 'Dil Bayramı'nda 92 yıl geride kaldı
09:03
İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü
08:52
İstanbul Finans Merkezindeki katılımcılar yabancı para birimleriyle defter tutabilecek
09:09
Bakan Şimşek kredi derecelendirme kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya geldi
08:00
Lübnan, 10 ülkenin İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı
08:54
Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
Bölgeler farklı, katil aynı
Bölgeler farklı, katil aynı
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ