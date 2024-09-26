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Türkiye
TRT Haber 26.09.2024 07:57

Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-29” operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı.

Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-29” operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” suç örgütüne yönelik “Kuyu-29” operasyonları düzenlendi.


Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Muğla merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.

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