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Türkiye
AA 26.09.2024 02:14

İzmir'de liman sahasında bir otomobil denize düştü: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Liman sahası içinde bir otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de liman sahasında bir otomobil denize düştü: 1 ölü

Alsancak Limanı'nda dün kullandığı otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan mühendis kadrosunda görevli 40 yaşındaki Doruk Y. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doruk Y., buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay

Alsancak Limanı'nda Doruk Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, bariyerleri aşarak denize düşmüştü.

Doruk Y, deniz polisi dalgıçları tarafından otomobilden çıkarılmış, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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