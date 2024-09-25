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Türkiye
AA 25.09.2024 21:42

İstanbul'da kamyon devrildi: 3 yaralı

İstanbul Başakşehir'de devrilen kamyondaki inşaat demirlerinin altında kalan 3 çocuk yaralandı.

İstanbul'da kamyon devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki rampadan, demir inşaat malzemesi yüklü kamyonla inen Nazım T, aracın freninin tutmadığını fark etti.

Şoför, araçla Uğur Sokak istikametine yönelirken, virajı alamayan kamyon sokağın başında devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen 3 çocuk, kamyonun kasasından savrulan demir malzemenin altında kalarak yaralandı.

Çevredekiler ve itfaiye ekiplerince çıkarılan çocuklar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoför Nazım T. polis merkezine götürüldü.

Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

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