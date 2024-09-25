Az Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.09.2024 18:56

Ankara'da kaçırılan 1487 sikke ele geçirildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1487 sikke ve bir kolye ele geçirildi.

Ankara'da kaçırılan 1487 sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılar A.Ü, M.Y. ve O.S'nin 500 bin dolar karşılığında satmak amacıyla yanlarında getirdikleri Roma dönemine ait 1450 bronz sikke, Osmanlı dönemine ait 31 gümüş sikke, 6 antik dönem Pergamon gümüş sikkesi ile Fenike dönemine ait bir kolye ele geçirildi.

Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, fotoğraflar üzerinden yapılan incelemede, eserlerin orijinal olabileceği yönünde ön görüş bildirildiği belirtildi.

ETİKETLER
Ankara Tarihi Eser Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:23
Bakan Fidan: Gazze'deki kabul edilemez durum, uyanış çağrısı teşkil etmelidir
19:27
Bakan Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla görüştü
18:58
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Putin ile görüştü
18:37
Tecrübe Atölyesi’nin konuğu Murat Yıldırım
18:34
TRT spikerinden diksiyon eğitimi için doğru adres: TRT Akademi
18:30
Borsa günü düşüşle tamamladı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ