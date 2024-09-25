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Türkiye
TRT Haber 25.09.2024 17:33

Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü belirlenen Rize Pazar Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uyguladı.

Rize Pazar Belediye Başkanlığının ilçede topladığı çöpleri, Soğuksu Mahallesi'ndeki dere kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine denetim ekiplerince inceleme yapıldı.

Denetim neticesinde Pazar Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğünün, çöplerin üzerinin toprakla kapatılmaya çalışıldığının ve halk sağlığını tehdit eden büyük çevre kirliliğine yol açıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin lira idari ceza uygulanmıştır."

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Rize Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Kirliliği
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Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
Dere kenarına çöp döken belediyeye 1 milyon 299 bin lira ceza
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