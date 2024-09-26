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Türkiye
AA 26.09.2024 11:38

TİHEK, 'engelsiz yol' yapmayan belediyeye 141,9 bin lira ceza kesti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), görme engelli vatandaşın, evinin bulunduğu sokaktaki yolun erişilebilir hale getirilmesi talebini yerine getirmeyen belediyeye, 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

TİHEK, 'engelsiz yol' yapmayan belediyeye 141,9 bin lira ceza kesti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre, İstanbul'da yaşayan görme engelli M.K, 2022'de hem evinin bulunduğu sokakta kaldırım olmaması hem de asfalttaki çukurlar nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini belirterek, Sarıyer Belediyesi'nden yolun düzeltilerek erişilebilir hale getirilmesini talep etti ancak olumlu sonuç alamadı.

Ayağındaki doku kanseri nedeniyle yürümekte zorluk yaşadığı için bir yıl sonra şikayetini tekrarlayan M.K, belediyeden yanıt alamayınca TİHEK'e başvurdu.

Vatandaşın başvurusu üzerine inceleme başlatan TİHEK, belediyeden yazılı görüş istedi.

Belediyenin yazılı görüşünde, başvurucunun evinin bulunduğu mahalle ve sokaktaki diğer yolların plansız ve kaçak yapılaşmalar sonucunda oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Standartlara uygun yol genişliği bulunmaması nedeniyle kaldırımın yapılamadığı ve sokağın engelli erişimine uygun hale getirilemediği ifade edilen görüşte, sokağın asfaltının ise yenilendiği aktarıldı.

Üst sınırdan ceza verildi

İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonundan alınan yazılı görüşte ise yolda yaya kaldırımının bulunmadığı, asfaltın da düzgün olmadığının belirlendiği bildirilerek, uygun standartlarda kaldırım eklenmesi ve yolun yeniden tasarlanması gerektiği aktarıldı.

Başvuruda, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmeden TİHEK, ilgili belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

"Engelli bireyler, sorun yaşamadan ulaşım sağlayabilmeli"

Kararda, engelli bireylerin, bağımsız yaşayabilme ve topluma dahil olma hakkı çerçevesinde, erişilebilirlik zinciri kırılmadan, bir yerden diğerine sorun yaşamadan ulaşım sağlayabilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, sokağın erişilebilir olmamasının, başvuranın bağımsız hareket etmesini kısıtladığı, çalışma ve toplumsal hayata katılımını zorlaştırdığı belirtildi.

Başvuranın dezavantajlı duruma düşürüldüğü aktarılan kararda, somut olayda erişilebilirliğin sağlanmaması nedeniyle engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kaydedildi.

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