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Türkiye
İHA 24.09.2024 14:49

CHP milletvekilinin kaçakçılıkta kullanılan aracı 61 defa Bulgaristan'a gidip gelmiş

Geçtiğimiz gün CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında 2 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirilmişti. Aracın bu yıl 61 defa Bulgaristan'a giriş çıkış yaptığı öğrenildi.

CHP milletvekilinin kaçakçılıkta kullanılan aracı 61 defa Bulgaristan'a gidip gelmiş

Edirne’de polis ekipleri, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün çakarlı aracında 2 milyon lira değerinde binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatları ele geçirdi.

Aracın sadece 2024 yılı içerisinde Ün adına 61 defa Bulgaristan'a giriş ve çıkış olmak üzere tescil kaydı olduğu tespit edildi.

Yine bu yıl içerisinde farklı plakalı araçlarla da Ediz Ün adına giriş ve çıkış tescil kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, CHP Milletvekili Ediz Ün'ün çalışanı ve araçta bulunan Çağatay Rahmi Çetin'in sadece 2024 yılı içerisinde yabancı plakalı bir araç ile Türkiye'ye 62 adet giriş-çıkış tescil kaydının olduğu ortaya çıktı.

CHP milletvekilinin kaçakçılıkta kullanılan aracı 61 defa Bulgaristan'a gidip gelmiş

Sirenleri açık şekilde kaçmaya çalıştı

20 Eylül günü Edirne otobanında uygulamalar sırasında gişelerden geçmek isteyen çakarlı lüks aracı polis ekipleri durdurmak istedi fakat araç durmayıp kaçınca polis ekipleri peşine düştü. Sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışan araç 600 metre ileride durduruldu.

Araçta bulunan F.A. ve Ç.R.Ç, gönüllü olarak 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini güvenlik güçlerine teslim etti.

CHP milletvekilinin kaçakçılıkta kullanılan aracı 61 defa Bulgaristan'a gidip gelmiş

Ekipler, iki şahsın da suç kayıtlarının ortaya çıkmasının üzerine araçta arama yapılmak için şoför Ferhat Anıl’a araçta suç unsuru olup olmadığı soruldu. Ferhat Anıl ise, "Kendime yetecek kadar elektronik var" dedi ve bagajı açtı. Bagajdan yola elektronik sigara ve otomizer ateşleyiciler döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri müracaat savcılığını aradı.

Müracaat savcısı, 'şahısların bulunanları rızaen teslim edip etmeyeceğinin' sorulmasını, eğer teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp, suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine Ferhat Anıl bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

Kaçakçılık yapılan araç CHP'li vekil Ün'e ait çıktı
Kaçakçılık yapılan araç CHP'li vekil Ün'e ait çıktı

Sürücünün çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Araçta yapılan incelemede aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu ortaya çıktı.

Sürücü olarak araçta bulunan Çağatay Ramazan Çetin’in kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan Fatih Akın’ın ise "Uyuşturucu kullanmak", "Hırsızlık", "Mala zarar verme", "Açıktan hırsızlık", "Resmi belgede sahtecilik," "Güveni kötüye kullanma," "Kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ve "2 adet karşılıksız çek keşide etme", "Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak" suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına aldığı ve her iki şahsı serbest bıraktığı öğrenildi.

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