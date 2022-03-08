Karatay'ın Tatlıcak Mahallesi'nde, Suriye uyrukluların kaldığı evde patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamadan etkilenen 6 kişi, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD Konya İl Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, evde yaptıkları incelemede, patlamaya neden olan kimyasal maddenin, düşük derişimli peroksit olduğunu belirledi.

Olayın ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince çalışma başlatıldı.