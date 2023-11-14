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Türkiye
AA 14.11.2023 12:32

Kaçak keklik avı yapan 23 kişiye 83 bin lira ceza

Tunceli'de kaçak yöntemlerle keklik avı yaptığı belirlenen 23 kişiye 82 bin 996 lira ceza uygulandı.

Kaçak keklik avı yapan 23 kişiye 83 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde yaban hayatının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yürüten ekipler, 1-14 Kasım'da Çıralı, Bulgurcular, Sakaltutan, Doluküp, Gülbahçe, Doluca ve Eralkan bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 23 kişinin kaçak olarak keklik avladığını tespit eden ekipler, bu kişiler hakkında "kara avcılığına muhalefet" suçundan 82 bin 996 lira ceza uyguladı.

DKMP görevlilerince avda kullanan 4 yarı otomatik tüfek ve 20 ölü kekliğe de el konuldu.

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