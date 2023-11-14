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Türkiye
İHA 14.11.2023 12:10

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Erzincan’ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bazı köyler beyaz örtüye büründü.

Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece düştüğü kentte yüksek kesimlere kar yağdı. Keşiş Dağı ve Munzur Dağlarının üst kesimleri karla kaplandı. Yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezralarda da kış şartları kendini iyice hissettirdi.

Şehir merkezinde aralıklı yağmur yağışı görülürken ağaçlarda sararan yapraklar dökülmeye başladı.

Vatandaşlar iklimsel değişiklik nedeniyle artık eski kışların yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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