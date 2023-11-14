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Türkiye
AA 14.11.2023 11:41

Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı

İstanbul'a su sağlayan barajlar son yağışlarda 11 milyon 931 bin metreküp su alırken, doluluk oranı da yüzde 17,08'e çıktı.

Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Son yağışlarda 11 milyon 931 bin metreküp su alan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,08'e yükseldi.

Alibey Barajı'nda 3 gün önce yüzde 15,26 olarak ölçülen doluluk oranı, yağışlarla aldığı 820 bin metreküp su ile yüzde 2,4 artarak 17,66'ya çıktı.

Son yağışlarla birlikte doluluk oranları Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 4,08'ten 5,04'e, Darlık Barajı'nda yüzde 26,59'dan 26,92'ye, Elmalı Barajı'nda yüzde 16,92'ten 20,32'ye, Istrancalar Barajı'nda yüzde 17,1'den 18,82'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 5,84'ten 6,74'e, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 2,56'dan 2,96'ya, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 2,27'den yüzde 2,92'ye ve Terkos Barajı'nda yüzde 7,83'ten 8,62'ye, Ömerli Barajı'nda yüzde 34,31'den 35,37'ye yükseldi.

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