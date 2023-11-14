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Türkiye
DHA 14.11.2023 12:32

İstanbul'da fırtına kapıyı tutan işçiyi böyle savurdu

İstanbul Küçükçekmece'de şiddetli fırtına, otomobil bakım servisinin cam bölmesini yerinden söktü. Bu sırada kapıyı tutmak isteyen çalışan da savrularak yaralandı.

Olay, 11 Kasım Cumartesi günü, Halkalı'da Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil bakım servisinde meydana geldi.

Sağanak ve rüzgarın etkili olduğu öğle saatlerinde, servis çalışanı Salih Yavuzer, iş yerinin açık olan kapısını kapatmak istedi.

Bu sırada şiddetli fırtına, kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden sökerek parçaladı.

Kapıyı tutmak isteyen Yavuzer de savrularak duvara çarptı.

Başka bir çalışan ise odaya kaçarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Tamirhanenin içine savrulan Yavuzer'in yardımına diğer çalışanlar koştu.

Hastaneye götürülen çalışanın vücudunda ezilmeler olduğu ve bacağının alçıya alındığı öğrenildi

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