İstanbul'da fırtına kapıyı tutan işçiyi böyle savurdu

Olay, 11 Kasım Cumartesi günü, Halkalı'da Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil bakım servisinde meydana geldi.

Sağanak ve rüzgarın etkili olduğu öğle saatlerinde, servis çalışanı Salih Yavuzer, iş yerinin açık olan kapısını kapatmak istedi.

Bu sırada şiddetli fırtına, kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden sökerek parçaladı.

Kapıyı tutmak isteyen Yavuzer de savrularak duvara çarptı.

Başka bir çalışan ise odaya kaçarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Tamirhanenin içine savrulan Yavuzer'in yardımına diğer çalışanlar koştu.

Hastaneye götürülen çalışanın vücudunda ezilmeler olduğu ve bacağının alçıya alındığı öğrenildi