Ekimde sıcaklık farkı 37,8 derece oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Akhisar, Manisa, İzmir, Kütahya Gediz, Afyonkarahisar Emirdağ, Konya Beyşehir, Kahramanmaraş, Muğla Dalaman, Adana, Osmaniye, Hatay İskenderun, Antakya, Mersin Erdemli, Gaziantep İslahiye ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Karadeniz'in geneli, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 15,6 derece ölçülen ekim ortalama sıcaklığının, geçen ay 17,1 derece olarak normalin 1,5 derece üzerinde olduğu belirlendi.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 34,1 derece ile Kırklareli'nin Lüleburgaz, Adana'nın Kozan ve Muğla'nın Milas ilçelerinde ölçüldü.

Marmara'da en yüksek sıcaklık Lüleburgaz'da

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Sakarya çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise üzerinde kaydedildi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,9 derece iken Ekim 2023'te 18,5 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 5,8 dereceyle Çorlu'da, en yüksek sıcaklık ise 34,1 dereceyle Lüleburgaz'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların Akhisar, Manisa, İzmir, Gediz, Emirdağ çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu görüldü. Bölgenin 17,3 derece olan ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 19,1 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 2,5 dereceyle Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 34,1 dereceyle Milas'ta tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklık Beyşehir, Kahramanmaraş, Dalaman, Adana, Osmaniye, İskenderun, Antakya, Göksun, Kozan, Korkuteli, Karaisalı, Erdemli, Ceyhan, Dörtyol, İslahiye, Yumurtalık ve Karataş çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 19,4 derece ölçülen ekim ayı ortalaması, geçen ay 21 derece kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfır derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 34,1 derece olarak Kozan'da kayda geçti.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Cihanbeyli, Konya, Karaman, Polatlı, Çiçekdağı, Kaman, Yunak, Çumra, Ulukışla ve Sivrihisar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığının 12,7 derece olduğu bölgede geçen ay ise ortalama sıcaklık 14,3 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,3 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 30,1 dereceyle Cihanbeyli'de gözlendi.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri

Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklık Akçakoca, Bartın, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Trabzon, Düzce, Kastamonu, Cide, Bafra, Rize Pazar, Tosya, Kızılcahamam, İspir ve Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,5 derece iken, geçen ay ortalama sıcaklık 15,9 derece kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 32,2 dereceyle Trabzon'da kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık Ağrı, Iğdır ve Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12 derece iken geçen ay 12,6 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 dereceyle Ergani'de ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,5 derece iken geçen ay ortalama sıcaklık 20,3 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 7,1 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 33,7 dereceyle Cizre'de görüldü.