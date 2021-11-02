Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye "maske" cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı. Yakalananlardan 4 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Vize ilçesinin Aksicim köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Sarıcali köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, H.G, V.S, E.M, E.F, İ.A, F.A. ve S.D'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.F, İ.A, F.A. ve S.D'ye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 3 bin 600 lira ceza uygulandı.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı Koronavirüs Maske
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