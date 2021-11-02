Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Konya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 zanlı ile örgütle irtibatı bulunan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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