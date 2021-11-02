Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde gerçekleştirilen Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
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