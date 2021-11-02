Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ve polis ekipleri, kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Denetim yapan ekipler, 32 Pakistan ve Suriye uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.