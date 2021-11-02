Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ve polis ekipleri, kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Denetim yapan ekipler, 32 Pakistan ve Suriye uyruklunun ülkeye yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Polis Pakistan Denetim
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