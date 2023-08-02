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Türkiye
DHA 02.08.2023 09:31

Kaçak getirilen 22 köpek otomobildeki gizli bölmede bulundu

Türkiye'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen ‘Pomeranian’ cinsi 22 köpeğe, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda el konuldu. Bir otomobilin ön koltuklarının altında gizlenmiş halde bulunan köpekler tedaviye alındı.

Kaçak getirilen 22 köpek otomobildeki gizli bölmede bulundu
[Fotograf: DHA]

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda jandarmanın bir otomobilde yaptığı kontrolde kaçak yollarla yurt dışından getirilen ‘Pomeranian’ cinsi 22 köpeğe el konuldu.

Otomobilin ön koltuklarının altına gizlenmiş halde bulunan köpekler, HAYTAP ve Ticaret Bakanlığı arasında gümrükte kaçak olarak yakalanan hayvanların ihalesiz olarak HAYTAP’a teslimi ile ilgili imzalanan protokol kapsamında HAYTAP’a verildi.

Kaçak getirilen 22 köpek otomobildeki gizli bölmede bulundu

HAYTAP gönüllülerince sahiplenilen köpekler, Bursa’ya getirildi.

"Solunum sıkıntısı çekiyorlardı"

Geldiklerinde stres ve korku durumları da olan köpeklerin sağlık durumlarıyla özel olarak ilgilendiklerini söyleyen Veteriner Hekim Rümeysa Üçgürz, “Havalar çok sıcak, hepimiz zaten bundan muzdaribiz. Sıcak çarpması dediğimiz, ısı çarpması durumu vardı geldiklerinde. Hepsi çok ciddi solunum sıkıntısı çekiyordu. Bunun müdahalesini yaptık. Şu an genel durumları iyi. Toplu bir alandan geliyorlar, fakat çok ciddi bir enfeksiyon, ciddi bir durum görünmüyor. İlk geldiklerinde zaten hepsinin vücudunda çok ciddi pire yumurtası, hatta canlı pire bile gördük. Buna yönelik ilk önce aşılamalarını yapıyoruz. Daha sonra bu ufaklıklar, bebeklik aşılarıyla devam edecekler. Genel durumları, yeme, içme durumları gayet iyi. Fakat bu ufaklıklar şu an her ne kadar iyi görünse de toplu bir alandan ve bilmediğimiz koşullardan geldikleri için bir müddet karantina uygulaması altında kalacaklar. Genel durumları takip edilecek” dedi.

Kaçak getirilen 22 köpek otomobildeki gizli bölmede bulundu

Pomeranian cinsi köpeklerin küçük ırk olduğunu ve evde bakımı en kolay köpekler arasında yer aldığını belirten Üçgürz, “Bütün aşıları, ilaçları, her şeyi bu ufaklıklara özel yapılıyor. Çok hassaslardır. Maksimum 2-3 kilo oluyorlar. Kendilerine has hastalıkları var, kendilerine has ilaçları var. Tam bir insan dostu ufaklıklar. Bakması, eğitimi kolaydır. Kedilerle çok iyi arkadaşlardır” diye konuştu.

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