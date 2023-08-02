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Türkiye
AA-İHA 02.08.2023 08:21

Bursa'da 10 fabrikayı etkileyen yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan ve 9 fabrikayı da saran yangını söndürme çalışmaları 15 saattir aralıksız devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Bursa'da 10 fabrikayı etkileyen yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün 16.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler 10 ayrı fabrikanın yanmasına neden oldu.

Bursa sanayi bölgesinde yangın: Alevler 10 fabrikaya sıçradı
Bursa sanayi bölgesinde yangın: Alevler 10 fabrikaya sıçradı

Yangına 200 itfaiye aracı, 400 itfaiye eri, 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı müdahale etti. 110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, yangının Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 8 saat sonra kontrol altına almayı başardı.

Yanan fabrikalara KOSGEB desteği
Yanan fabrikalara KOSGEB desteği

4 kişinin yaralanmasına neden olan yangının boyutu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan alevlerin yol açtığı zarara ilişkin tespitler de yapılıyor.

Fabrikaların bazı bölümlerinin yer yer çöktüğü, zaman zaman alevlenmeler görülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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