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Türkiye
İHA 15.11.2023 11:07

Kaçak define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı

Aksaray’da kaçak kazı yapan define avcıları, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı. 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda kazıda kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kaçak define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Aksaray’ın merkez ilçe sınırları içerisinde, 5 şüphelinin kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen 5 şüpheliyi takibe alan jandarma KOM ekipleri şüphelileri 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Operasyonda 5 şüpheli de arazideki tünel içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tünelde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici alet, 3 adet kürek, 2 adet seyyar kablo, 1 adet projektör lamba, 13 metre halat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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