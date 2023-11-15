Kaçak define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı

Aksaray’ın merkez ilçe sınırları içerisinde, 5 şüphelinin kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen 5 şüpheliyi takibe alan jandarma KOM ekipleri şüphelileri 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Operasyonda 5 şüpheli de arazideki tünel içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, tünelde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici alet, 3 adet kürek, 2 adet seyyar kablo, 1 adet projektör lamba, 13 metre halat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.