Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerine düzenleme
[Fotograf: AA]
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılacak onarım çalışması dolayısıyla seferlerde düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda hat onarım çalışması nedeniyle 17-18 Mart saat 23.00-00.00 arasında seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar arasında yapılacaktır. Karaköy-Sultanahmet arasında ücretsiz İETT otobüsleri hizmet verecektir." bilgisi yer aldı.
Söz konusu hatta 7 Mart'ta tramvay Sirkeci İstasyonu civarında iki kez raydan çıkmış, seferler uzun süre aksamıştı.
Etiketler: İstanbul
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