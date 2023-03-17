Suriyeli Menel El Muhammed, Şanlıurfa'yı vuran sele karnındaki 9 aylık bebeğiyle yakalandı.

Merkez Haliliye'de bir binanın zemin katında oturan genç kadının evini su bastı. O esnada doğum sancıları da başladı. Tek çare üst kattaki komşusunun evine çıkmaktı.

Balkondan çıkarılarak hastaneye götürüldü

Kurtarma ekipleri doğum için gerekli malzemeleri evin balkonundan ulaştırdı. Menel el Muhammed burada kayınvalidesinin yardımıyla doğum yaptı.

Menel el Muhammed, doğum gerçekleştikten sonra, bebeğiyle birlikte balkondan iş makinesiyle çıkarıldı ve hastaneye götürüldü.



Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne ve bebeği şimdi evlerinde dinleniyor.

"Saatlerce sancı çektim sonra bayılmışım"

Evi su basınca korktuğunu ve sancısının başladığını belirten Menel el Muhammed, o anları şöyle anlattı:

"Saatlerce sancı çektim sonra bayılmışım. Kaynanam ve görümcem yardım etti, komşuma çıktık. Orada doğum yaptım. Beni camdan çıkardılar. Hastaneye gittik. Bebeğim baktılar 4 kilo doğmuş. İkimiz de iyiyiz."

Kamera: Yunus Şaban Yaman