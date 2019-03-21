İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalındaki Kırmızı Tepe bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarına "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" düzenledi.
Operasyonun ardından bölgeye Patlayıcı İmha Timi ve jandarmanın mayın arama köpeği "Posta" sevk edildi.
Bölgede tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin incelenmesi sonucu, basma düzenekli 5 kilogramlık teneke içerisinde demir parçalarıyla desteklenmiş, 1'i elektronik fünye bağlantılı 5 TNT kalıbı bulundu.
Patlayıcı düzeneği imha edildi.
Kaynak: AA