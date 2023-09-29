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Türkiye
İHA 29.09.2023 20:40

Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 69 gözaltı

Çankırı'da jandarma ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 69 gözaltı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "kasten ve taksirle yaralama", "uyuşturucu madde ticareti", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma", "ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet", "bilişim sistemlerine girme" ve "tehdit" gibi suçlarından aranan 69 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

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