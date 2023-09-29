Jandarmadan aranan şahıslara yönelik operasyon: 69 gözaltı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "kasten ve taksirle yaralama", "uyuşturucu madde ticareti", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma", "ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet", "bilişim sistemlerine girme" ve "tehdit" gibi suçlarından aranan 69 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma karakolundaki yapılan işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.