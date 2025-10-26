Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
AA 26.10.2025 16:22

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tuğgeneral Selami Akşit yaşamını yitirdi.

Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bakan Ali Yerlikaya'dan vefat eden Tuğgeneral Akşit için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Jandarma Genel Komutanlığı Ali Yerlikaya
