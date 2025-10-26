Puslu 14.7ºC Ankara
AA 26.10.2025 11:42

Bitlis-Diyarbakır kara yolu yeni haliyle artık daha güvenli

Bitlis'i, Siirt, Batman ve Diyarbakır'a bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan, sarp dağlar ile uçurum arasındaki kara yolunda yapılan viyadük, tünel ve köprüler ile geniş yol ağı sürücüleri sevindirdi.

Bitlis-Diyarbakır kara yolu yeni haliyle artık daha güvenli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, özellikle kışın sürücü ve yolcuların sıkıntı yaşadığı Bitlis ile Siirt'in Baykan ilçesi arasında 52 kilometrelik güzergahta yeni yol yapıldı.

Yer yer dağların eteğinde ve vadilerde yapılan yeni yol güzergahında toplam 1563 metre uzunluğunda betonarme köprüler, 900 metrelik Bitlis Çayı Viyadüğü, toplam 3 bin 476 metre uzunluğunda 3'ü çift tüp, 2'si tek tüp olmak üzere 5 tünel inşa edildi.

Bitlis-Diyarbakır kara yolu yeni haliyle artık daha güvenli

Bitlis'i Siirt, Batman ve Diyarbakır'a bağlayan en önemli güzergahta inşa edilen tünel, köprü ve viyadüklerle hem bölgede ulaşım altyapısı güçlendirildi hem de kışın yaşanan riskler ortadan kaldırılarak yol güvenli hale getirildi.

Özellikle kışın sürücülerin korkulu rüyası olan bölgede daha rahat, konforlu, hızlı ve güvenli seyahat imkanı sunmak amacıyla yüksek standartlarda inşa edilen, seyahat süresini kısaltan kara yolu tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Bitlis-Diyarbakır kara yolu yeni haliyle artık daha güvenli

"Kışın en az 50 kişi bu yolda hayatını kaybediyordu"

Yeni yolun ulaşıma açılmasının sevincini yaşayan sürücülerden Yakup Elişen, 2017'den bu yana söz konusu kara yolunda araç kullandığını söyledi.

Eski yolun çok dar olduğunu, ilerlemekte zorlandıklarını, özellikle kışın bölgede çok sayıda ölümlü kaza meydana geldiğini belirten Elişen, şunları kaydetti:

"Eski yolda sürekli kaza oluyordu. O yolda kazaları, şarampole devrilen araçları gördüm. Faaliyete geçen yeni yol otoban gibi. Bu yolu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Önceden Baykan'a 15-20 dakikada gidiyorduk şimdi ise 5-6 dakikada gidiyoruz. Bu yolda köprüler ve viyadükler yapıldı, tüneller açıldı. Önceden bir traktör önünüze geçtiğinde bir saat arkasında gitmek zorunda kalıyordunuz ama şimdi yol geniş, rahat geçebiliyoruz."

Bitlis-Diyarbakır kara yolu yeni haliyle artık daha güvenli

Mersin'den gelerek İran'a giden tır sürücüsü Metin Denri ise "Bu yolun açılması çok iyi oldu. Eski yol dardı, tehlikeliydi ama bu yolda sorun yok. Bu yolu yapanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bitlis Siirt Batman Diyarbakır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım
