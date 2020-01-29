Elazığ’da merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçla çıkılamayan evlere atlarla çadır taşımaya başladı.

Doğanyol ilçesinde vatandaşların çadırlarını kurmalarına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ile birlikte çadır dağıtımı yaparken, araçların çıkamadığı noktalara çadırları ve eşyaları at sırtında taşıyarak ulaştırıyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşların çadırlarını da kurarak yardımcı oluyor.