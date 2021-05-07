Astsubay Hakan Özcan, ekip arkadaşlarıyla Burdur'da kaybolduktan 46 saat sonra bulunan otizmli ve işitme engelli Kerim Can'ı evinde ziyaret etti.

Kerim Can kendisini bulan jandarmayı görünce hemen tanıdı, elini uzattı.

"O anki duygularımı anlatamam"

Astsubay Özcan, Kerim Can'la oyun oynadı, onu ilk gördüğü anı anlattı:

"Yüz metre civarından gördüm; o olup olmadığını şaşırdım ekiplere haber vermeden önce o olduğuna emin olmak istedim koşarak gittim. Nefes nefese de kaldım orada. Kerim Can olduğunu görünce, o anki duygularımı anlatamam. Kucakladım ve 100 metre civarında ekiplerin olduğu yere çıkardım ve buldum diye bağırdım."

Kaybolmasıyla herkese büyük korku yaşatan Kerim Can şimdi evde dinleniyor, oyuncaklarıyla oynuyor.

