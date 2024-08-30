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Türkiye
AA 30.08.2024 13:40

JAK timi Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde Türk bayrağı açtı

Bolu'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyinde Türk bayrağı açtı.

JAK timi Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde Türk bayrağı açtı

Tabiat parkında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JAK timi, gölün kenarına gelerek hazırlıklarını tamamladı.

Daha sonra şişme botla suya açılan 5 kişilik ekip, 4 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki Türk bayrağını gölün yüzeyine bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Suda dalgalanan Türk bayrağı, tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde güzel görüntü oluşturdu.

Etkinlik, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Gölün yüzeyinde Türk bayrağı açılması dronla da görüntülendi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Bolu
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