Samsun'da 30 Ağustos'a özel TCSG-Dost gemisi ziyarete açıldı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına demirleyen TCSG-Dost gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

TCSG-Dost Komutanlığı'nda görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyarete açık kısmını gezen vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilerden Sahil Güvenlik personeline teşekkür

Ziyaretçilerden Kasım Güzel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Merzifon'dan ailesiyle Samsun'daki etkinlikleri izlemek için geldiklerini söyledi.

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG-Dost'u da ziyaret etmeyi arzu ettikleri için geldiklerini anlatan Güzel, "Çocuklarımıza, bu memleketin kolay kazanılmadığını göstermek amacıyla, bu bilinci aşılamak için geldik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Güzel, kendileriyle yakından ilgilenen Sahil Güvenlik personeline teşekkür etti.